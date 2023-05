Naples vise désormais un sacre en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Sacré champion d’Italie jeudi soir après 33 ans d’attente, Naples déborde déjà d’ambitions pour les années à venir. Pendant que les supporters du club exultaient de joie pour célébrer le triomphe de leur équipe, le président Aurelio De Laurentiis s’est emparé d’un micro pour les remercier et leur faire part de son souhait de ramener la Ligue des Champions dans les années à venir.

«Vous avez toujours dit 'nous voulons gagner’, et nous avons tous gagné ensemble. Merci à tout le monde, tout le monde ici dimanche contre la Fiorentina pour la grande fête, a-t-il d’abord lancé. Aujourd’hui, c’est l’aboutissement d’une attente qui a duré 33 ans. Quand je suis arrivé ici (en 2004), j’ai dit qu’il faudrait 10 ans pour aller en Europe. Promesse tenue en avance. Ensuite, j’ai dit que nous gagnerions le Scudetto dans 10 ans et nous avons réussi en avance. Maintenant, l’objectif est de gagner et de gagner à nouveau. Il nous manque la Ligue des champions.»

