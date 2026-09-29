EFC : Olivier Létang bat Stéphane Richard

Après le départ de Pablo Longoria de l’Olympique de Marseille, le fauteuil de représentant français auprès de l’EFC - syndicat des clubs européens - était vide. Il fallait donc lui trouver un remplaçant, et deux hommes étaient au duel pour le poste : son successeur à Marseille Stéphane Richard, ainsi qu’Olivier Létang, patron du LOSC.

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Et comme l’indique RMC Sport, c’est Olivier Létang qui a été élu par ses pairs pour représenter la France au sein du board de l’EFC. Fort de son gros réseau en Europe, le président des Dogues remplace donc Pablo Longoria auprès de l’instance présidée par Nasser Al-Khelaïfi, qui rassemble 850 clubs à travers le Vieux Continent.