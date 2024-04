CdF : le PSG se qualifie pour la finale !

Un succès sur la pelouse marseillaise dimanche, et le PSG devait enchaîner avec un nouveau gros match, une demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais. Une compétition qui fuit le club de la capitale depuis 2021 et qui est prise très au sérieux par Luis Enrique et son staff. La preuve avec un onze de départ très solide, où l’on retrouvait Kylian Mbappé, sur le côté gauche. Mbappé, sifflé par une partie du public lors de l’avant-match, créait d’ailleurs le premier frisson en se présentant seul face à Mandanda à la 12e minute, bien lancé par Dembélé. Le gardien détournait la frappe qui terminait sa course sur la transversale. Dans la foulée, Kalimuendo alertait Donnarumma, et lançait définitivement la rencontre.

Le PSG dominait face à un bloc rennais bien regroupé. Et il devait s’en remettre aux inspirations de Dembélé pour créer des décalages. L’international français se retrouvait souvent pris dans l’étau au moment de conclure, et Rennes appliquait à la perfection son plan de jeu, sans réussir à se monter dangereux. Mbappé profitait d’un rare relâchement sur le marquage adverse pour obtenir un penalty en débordant Omari. L’attaquant voulait se faire justice lui-même, mais tombait à nouveau sur un grand Mandanda, qui détournait son penalty (37e). Décidément malheureux le numéro 7 ? Pas tant que ça puisque sur l’action suivante, sa frappe voyait sa trajectoire déviée par Omari et trompait Mandanda (1-0, 40e).

Le PSG en totale maîtrise

Au retour des vestiaires, le PSG gardait le contrôle des débats, avec une grande sérénité. Et Mbappé testait encore la solidité de Mandanda, d’une frappe en force à l’entrée de la surface (57e). Le duel de la soirée était clairement là, entre ces deux hommes. Et Mbappé, qui avait démarré la rencontre sous quelques sifflets, s’employait aussi défensivement pour récolter des applaudissements. Rennes tentait bien de muscler son jeu mais cela passait plus par des fautes que par des actions tranchantes.

Et Luis Enrique ? Il s’offrait un quadruple changement à la 75e minute, mais cette fois, Mbappé restait sur le terrain. Et malgré un seul but d’avance, le PSG ne tremblait jamais réellement jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Sans offrir un régal offensif, le club de la capitale a livré un match plein et sérieux de bout en bout. Plutôt encourageant à une semaine du quart de finale aller face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et surtout, il sera en finale de la Coupe de France face à l’OL.