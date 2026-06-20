Coupe du Monde 2026 : la désillusion est terrible pour la Turquie

Deux matchs, deux défaites et la Turquie prend déjà la porte de cette Coupe du Monde 2026, avant même de disputer son 3e match face aux États-Unis, pays organisateur. D’abord battus un peu à la surprise générale par l’Australie lors de la première journée (2-0), et ce malgré une domination globale mais trop stérile et pas assez incisive, les hommes de Vincenzo Montella ont encore failli, cette fois face au Paraguay (1-0), après avoir joué la moitié du match en supériorité numérique. Malgré de très nombreuses tentatives (32 contre 7), ils n’ont pas réussi à revenir au score.

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L’attaque turque est la grande responsable de ce désastre d’ailleurs. Sur l’ensemble des deux matchs, elle n’a converti aucune de ses 62 tentatives ! 12 seulement ont trouvé le cadre soit un trop faible ratio de moins de 20 %. L’entrant Can Uzun a eu la balle d’égalisation au bout du pied à la 89e seulement Gill a réalisé l’arrêt qu’il fallait. Le jeune milieu de l’Eintracht a fini en larmes à la fin de la rencontre, tout comme le latéral droit Mert Müldür. Lui non plus n’a pas démérité. Il n’en reste pas moins que la désillusion est là pour une équipe dont on attendait beaucoup mieux.

Montella enrage

« Je suis surpris que vous abordiez le sujet des attaquants. Nous avons tiré 62 fois en 2 matchs. Mais d’une manière ou d’une autre, le ballon n’entre pas. Si l’un de vous peut m’expliquer cela, je suis prêt à apprendre. Nous créons des occasions, ça ne marche pas. L’adversaire vient une fois, et c’est but », enrageait Vincenzo Montella. Il implorait le destin comme défense. « Je suis désolé. Il y avait de grandes attentes. Cela fait 35 ans que je suis dans le football professionnel, et ce qui arrive une fois tous les 50 matchs nous est arrivé deux fois de suite. Le destin n’était pas de notre côté ».

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Ce n’est pourtant pas le talent qui manque en sélection avec des éléments comme les jeunes Arda Guler, Kenan Yildiz et le plus expérimenté Hakan Çalhanoglu. «Nous présentons nos excuses à l’ensemble du peuple turc. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai tout mon possible pour faire oublier ce tournoi. Nous jouons dans de très grandes équipes, nous aurions dû le montrer sur le terrain», réagissait le milieu offensif du Real Madrid après la rencontre. Après 24 ans sans Coupe du Monde pour la Turquie, il y a de quoi être frustré et en colère.

Le capitaine Çalhanoglu retient pourtant davantage de fierté. «Nous devons être fiers de nous-mêmes car nous avons parcouru un sacré chemin. Être éliminés du tournoi n’est bien sûr pas facile, on a du mal à l’accepter. Le football est parfois impitoyable. Nous devons en tirer des leçons. Nous avons encore perdu le match sur un tir». Il évoquait la suite aussi, notamment les jeunes qui doivent en prendre en main cette sélection. «C’est peut-être mon dernier tournoi mais prenons soins de nos jeunes. Les mots sont difficiles à trouver. On a tout donné mais ça n’a pas suffi. On tirait et ça ne rentrait pas».