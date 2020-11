Serie A : Parme et la Fiorentina se neutralisent

On disputait la 7e journée de Serie A en Italie, où le Parme de Gervinho, 16e, qui restait sur un nul rageant sur la pelouse de l'Inter, recevait la Fiorentina, toujours emmenée par Franck Ribéry, 13e avant le coup d'envoi et qui restait sur un revers au stade Olympique de Rome. Un match peu animé et sans but (0-0). Peu de spectacle au Stadio Ennio Tardini, où seul Franck Ribéry se mettait en évidence dans le premier acte. Le Français écopait d'un carton jaune pour un plongeon (42e).

La suite après cette publicité

Dans le deuxième acte, le portier parmesan Luigi Sepe devait s'interposer sur cette tentative de Cristiano Biraghi (51e), avant que les coachs, Fabio Liverani et Giuseppe Iachini, ne fassent confiance à la jeunesse, avec les entrées du Français Yann Karamoh, 22 ans, et du Suisse Simon Sohm, 19 ans, pour Parme, de l'Italien Patrick Cutrone, 22 ans, et de l'Espagnol Pol Lirola, 23 ans, côté florentin, mais aucune des deux équipes ne parvenait à trouver le chemin des filets.

Le classement de Serie A après 7 journées.