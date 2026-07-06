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Lille annonce sa première recrue de l’été

Par Kevin Massampu
1 min.
Loun Srdanovic @Maxppp

Le LOSC vient d’annoncer sa première arrivée de l’été. Comme nous vous le révélions plus tôt ce lundi, le club nordiste a enregistré l’arrivée de Loun Srdanovic, jeune latéral droit suisse de 19 ans. Issu du centre de formation du Servette FC, où il était lié jusqu’en juin 2027, le défenseur s’est distingué par ses prestations notamment sur la scène européenne lors des tours préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Comme indiqué, Srdanovic a bien signé un contrat de quatre ans.

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« Un nouveau talent arrive en défense. Le latéral droit international U19 suisse, Loun Srdanovic (19 ans), s’est engagé avec les Dogues pour une durée de quatre ans. L’ancien joueur du Servette FC a signé au LOSC jusqu’en 2030 », a communiqué la formation lilloise sur son site officiel.

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