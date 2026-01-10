Menu Rechercher
OL Lyonnes : le gros coup de gueule de Wendie Renard

Par Allan Brevi
1 min.
Wendie Renard et l'OL féminin @Maxppp
Saint-Étienne Lyon

Les supporters de l’OL Lyonnes seront privés de déplacement pour le derby à Saint-Étienne en Coupe de France féminine, une décision qui a vivement surpris Wendie Renard. « Pour le développement du football féminin, je trouve ça inadmissible de freiner nos supporters. Ce ne sont pas des supporters à problème. Le sport doit rester un moment de partage et de loisir », a-t-elle dénoncé selon Le Parisien.

La capitaine lyonnaise regrette l’impact des pratiques du football masculin sur le féminin : « on subit les conséquences de ce qui se passe de leur côté. Même chez les garçons, les choses devraient évoluer. On a besoin de nos supporters, et ce genre d’interdiction va à l’encontre de ça. » Le message est passé.

