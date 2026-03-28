Angleterre : Declan Rice et Bukayo Saka quittent le rassemblement

Coup dur pour les Three Lions ! En effet, trois jours avant un nouveau duel amical face au Japon, la sélection anglaise doit dire au revoir à de nombreux cadres. Comme l’ont annoncé les Three Lions sur X, huit joueurs doivent quitter ce rassemblement du mois de mars. Declan Rice et Bukayo Saka en font partie, puisqu’ils retournent à Arsenal afin de passer des examens médicaux, après être arrivés vendredi.

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John Stones est également concerné, car celui-ci va retourner à Manchester City pour subir des examens après avoir ressenti une gêne à l’entraînement avant le match nul face à l’Uruguay vendredi (1-1). Adam Wharton (Crystal Palace) et Noni Madueke (Arsenal) sont aussi rentrés dans leurs clubs respectifs après avoir reçu des coups lors de la rencontre. Aaron Ramsdale (Newcastle), Fikayo Tomori (Milan) et Dominic Calvert-Lewin (Everton) ont pareillement quitté le groupe de Thomas Tuchel.