Filipe Luís va devoir faire sans son maître à jouer pendant plusieurs matchs. Sorti sur blessure lors du dernier match de championnat avant la trêve sur le terrain du Mans (1-1), Aleksandr Golovin sera absent deux à trois semaines pour soigner son mollet droit, selon les informations de Nice Matin. L’international russe (54 sélections) avait été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de sa sélection, qui avait ensuite communiqué officiellement sur la nature de sa blessure.

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Un immense coup dur pour l’AS Monaco, actuel quatrième de Ligue 1, qui recevra Auxerre, ce samedi soir (20h45) au stade Louis-II. Depuis le début de cet exercice 2026/2027, Golovin a inscrit un but et délivre trois passes décisives en 14 rencontres, Ligue Conference compris. En championnat, l’ancien joueur du CSKA Moscou a démarré toutes les rencontres sous Filipe Luís, confirmant ainsi son regain de forme et sa place prépondérante dans le onze monégasque.