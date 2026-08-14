OM : Bruno Genesio prend la défense de Leonardo Balerdi

Lors du dernier match de préparation de l’Olympique de Marseille perdu contre l’Atlético de Madrid (1-2), Leonardo Balerdi a vécu une fin d’après-midi extrêmement compliquée. Fautif sur le but de l’égalisation des Colchoneros, le défenseur argentin a été sifflé à chacune de ses prises de balles par le public du Stade Vélodrome.

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En conférence de presse, son entraîneur Bruno Genesio a pris la parole pour défendre son joueur. « Léo Balerdi fait partie des joueurs qui sont irréprochables dans l’engagement, dans l’investissement à l’entraînement. Je comprends qu’on puisse être déçu, mais je ne trouve pas que ce soit la meilleure des réponses pour l’équipe, ni pour lui. Je serai toujours derrière lui », a indiqué l’ancien technicien de l’OL, de Rennes et de Lille.