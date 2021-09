Manchester United dresse le bilan de son incroyable mercato

La suite après cette publicité

Manchester United avait clamé haut et fort son désir d'être très actif lors du mercato estival. Après avoir prolongé leur manager Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils souhaitaient offrir à l'intéressé une équipe compétitive pour tutoyer à nouveau les sommets. La direction mancunienne possédait en effet l'intime conviction que la deuxième place glanée la saison dernière en Premier League devait insuffler une nouvelle dynamique au sein du club. Cette qualification en Ligue des champions constituait en effet l'occasion idéale pour nourrir de grands objectifs en composant un effectif séduisant.

Les hautes sphères de United ont donc planché ardemment sur le sujet pour réaliser un mercato estival qui s'annonçait grandiose. Encore vice-président exécutif de Manchester United jusqu'à la fin de l'année, Ed Woodward tenait absolument à partir sur une bonne note. L'arrivée record de Jadon Sancho pour 85 millions d'euros (hors bonus), envoyait un sacré message au microcosme du football. Par la suite, les pensionnaires d'Old Trafford finalisaient les venues de Raphaël Varane pour 40 millions d'euros et bouclait le retour sensationnel au théâtre des rêves d'un certain Cristiano Ronaldo pour 15 millions d'euros (hors bonus). Alors forcément, avec un tel mercato, les attentes sont grandes chez les supporters mancuniens. Leader de Premier League à égalité avec Chelsea, United fait le job pour le moment malgré une défaite surprenante en Ligue des champions à Berne (2-1).

Ed Woodward dévoile la stratégie de Manchester United

Ce vendredi, Ed Woodward communiquait auprès des investisseurs, le bilan comptable de Manchester United des derniers mois, mais pas seulement. Ce fut également l'occasion pour le principal protagoniste de dresser un bilan d'un mercato rondement mené. « Nous avons considérablement renforcé l'équipe au cours de l'été, avec l'ajout de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, Jadon Sancho et Tom Heaton. Ces signatures ont démontré notre capacité à attirer certains des meilleurs footballeurs du monde à Old Trafford, et notre ferme engagement à aider Ole à réussir sur le terrain. En outre, nous avons récemment vendu Daniel James à Leeds pour un montant de 25 millions de livres sterling, plus des bonus, » a ainsi commenté le dirigeant avant de décrypter la philosophie qui l'a animé lui et ses collaborateurs cet été.

« Nous avons été clairs dans notre stratégie de constituer une équipe avec un mélange de recrues de haut niveau et de talents locaux, comprenant un équilibre entre jeunesse et expérience, dans le but de remporter des trophées et de jouer un football offensif à la manière de Manchester United. Dans ce cadre-là, nous avons continué à renforcer nos processus de recrutement et de formation, et nous avons également augmenté nos investissements dans l'Académie, pour garantir que ce succès soit durable » précise ainsi Woodward. Ces multiples investissements seront-ils couronnés de succès ? Réponse dans les prochaines semaines...