Arsenal - Brentford : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Arsenal reçoit sur sa pelouse de l’Emirates Stadium Brentford pour le compte de cette 23ème journée de championnat d’Angleterre. Une opposition très attendue dans le royaume entre deux formations pratiquant un football attrayant et spectaculaire depuis le début de la saison. Leader de Premier League (50pts) mais défait sur ses deux derniers matches toutes compétitions confondues face à Manchester City (1-0) et Everton (1-0), le club londonien espère stopper cette mauvaise série et retrouver une dynamique positive afin de creuser l’écart sur son dauphin au classement, Manchester City (45pts). En face, Brentford (7e, 33pts), l’une des équipes surprises de cet exercice 2022-2023, est invaincu depuis le 23 octobre dernier et surfe sur une série de 4 victoires sur ses 5 dernières oppositions en Premier League. Certes, les Bees n’abordent pas ce match en tant que favoris, mais vont jouer crânement leur chance pour tenter de créer la sensation de cette nouvelle journée.

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, très performant depuis le début de saison. Sans grande surprise, William Saliba est aligné en défense centrale avec Gabriel. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaard, placé en numéro dix, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Eddie Nketiah sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Tomas Frank ne bouleverse pas ses bonnes habitudes et aligne un système en 3-5-2. La ligne offensive est emmenée par le précieux Ivan Toney, épaulé Bryan Mbeumo. Titulaires indiscutables dans l’entrejeu cette saison, Mathias Jensen, Christian Nørgaard sont accompagnés de Vitaly Janelt et auront la lourde tâche de contenir les offensives des Gunners, ainsi que de fluidifier le jeu de leur équipe.

À lire

Suivez la rencontre Arsenal-Brentford en direct commenté

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah.

La suite après cette publicité

Brentford : Raya - Pinnock, Mee, Ajer - Henry, Janelt, Norgaard, Jensen, Roerslev - Mbeumo, Toney.