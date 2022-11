OM-OL : les Marseillais sortent enfin la tête de l’eau

La suite après cette publicité

Il suffisait de voir le cri de joie de Dimitri Payet, entré en jeu pour quelques minutes, mais qui a donné le change sur le pré, à l'issue de la rencontre, pour comprendre l'importance de cette victoire. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille, en grande crise de résultats, est venu à bout, dans une rencontre globalement moyenne, de l'Olympique Lyonnais (1-0).

Car oui, les Phocéens relèvent enfin la tête et pas dans n'importe quel match : un Olympico. Une confrontation qu'ils ont bien du mal à remporter ces dernières années (une victoire sur les quinze derniers matches en Ligue 1). Il a fallu beaucoup de vraies-fausses occasions et un but de l'impeccable Samuel Gigot sorti sur blessure. Mais ils l'ont fait. Igor Tudor, dont le nom a été sifflé à l'annonce de la composition des équipes, n'était pas franchement en danger, mais il aurait pu commencer à s'inquiéter si ses joueurs commençaient à ne plus répondre. Cela n'a pas été le cas et même Payet et Gerson, en entrant en jeu, ont tenté de mettre dans l'intensité, au moins dans les duels qu'ils ont eu à jouer.

Tudor souligne le cœur de ses joueurs

Mais, en remportant ce match, ce n'est pas que les têtes que les Marseillais soignent. Non, ils se rapprochent aussi du podium puisqu'ils ne sont plus qu'à une longueur de Rennes, troisième. Ce qui n'est pas inintéressant alors que la trêve liée à la Coupe du Monde va voir le jour juste après la confrontation contre Monaco dimanche prochain.

Jordan Veretout, qui a fini avec des crampes, s'est d'ailleurs exprimé au micro de Prime Vidéo : « c’est un match dur, on a mis notre cœur et c’est ce qui nous a permis de gagner. On savait que ça allait être un combat. Première mi-temps, on fait ce qu’on fait depuis le début de la saison, 2e mi-temps, c’était moins joli, mais il faut parfois savoir faire le dos rond pour obtenir le résultat ». Un discours que n'a pas du tout renié son coach devant les médias en conférence de presse.

« Évidemment, c'était important, spécial, surtout dans cette période où on n'a pas recueilli ce qu'on méritait. On a fait une première mi-temps où on a vraiment dominé et une deuxième mi-temps avec un grand cœur. Avec beaucoup d'envie, d'envie de lutter, d'envie de souffrir, réellement l'envie de prendre les trois points à tout prix. Cela vient des titulaires, mais aussi des joueurs qui sont venus du banc », a commenté le Croate. Il fallait au moins ça après la terrible série que les Marseillais vivent. Cap sur Monaco maintenant avant un repos dont ils ont le plus grand besoin.