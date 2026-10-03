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Éliminatoires Euro U21

France U21 - Luxembourg U21 : les compositions officielles

Par El-Hadji Loum
1 min.
Nathan Zeze @Maxppp
France U21 Luxembourg U21

Ce samedi, l’équipe de France Espoirs reçoit le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U21 2027, avec une qualification à portée de main puisqu’un seul point suffit aux Bleuets. Gérald Baticle fait confiance à Issiaka Touré dans les cages, derrière une défense composée d’Ismaëlo Ganiou, Joane Gadou, Nathan Zézé, capitaine, et Christian Mawissa. Lesley Ugochukwu, Aladji Bamba et Saïmon Bouabré prennent place dans l’entrejeu, tandis que Giovani Versini, Jean-Mattéo Bahoya et Steve Ngoura sont chargés d’animer le front de l’attaque.

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En face, le Luxembourg évolue en 3-5-2 avec Heck dans les cages. Andrade, Borges et Lommel composent la défense à trois, avec Irigoyen et Lohei dans les couloirs. Englaro, Afonso et Jonathans occupent l’entrejeu, tandis que Qevani et dos Santos forment le duo d’attaque.

France U21 : Touré – Ganiou, Gadou, Zézé (cap.), Mawissa – Ugochukwu, Bamba, Bouabré – Versini, Bahoya, Ngoura.

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Luxembourg U21 : Heck – Andrade, Borges, Lommel – Irigoyen, Englaro, Afonso, Jonathans, Lohei – Qevani, dos Santos.

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