Ballon d’Or 2026 : les premiers mots très touchants d’Harry Kane

rance Football ne pensait sans doute pas être aussi inspiré au moment d’annoncer, en mai dernier, que la cérémonie du Ballon d’Or se tiendrait à Londres, 70 ans après le sacre du premier lauréat de l’histoire du trophée, l’Anglais Stanley Matthews. Au terme d’un incroyable suspense qui aura duré de longs mois, Harry Kane (33 ans) a réussi à coiffer Kylian Mbappé et Lamine Yamal au poteau pour succéder à Ousmane Dembélé au palmarès.

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Le joueur du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre met ainsi fin à 25 ans d’attente pour le Royaume-Uni depuis le sacre de Michael Owen en 2001. Vainqueur de la Bundesliga et demi-finaliste de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026, le lauréat du trophée Gerd-Müller 2026 a devancé ses rivaux grâce à son rendement exceptionnel (61 buts inscrits avec le Bayern la saison passée) et à sa constance dans les compétitions majeures. Sans oublier une campagne plus sobre que la médiatisation à outrance choisie par ses concurrents, qui a peut-être joué des tours aux stars du Real Madrid et du FC Barcelone.

Une persévérance qui a payé

Forcément ému, l’attaquant a pris la parole après avoir récupéré son trophée sur la scène du London Palladium Theatre. « Je n’ai pas de mots. Je remercie France Football d’avoir organisé cet événement. Le fait d’être ici à Londres rend les choses encore plus spéciales pour moi. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Félicitations à tous les lauréats et à tous les nommés de ce soir. M’entraîner toutes les semaines me rend meilleur. Pour Vini [Kompany] qui est chez lui : j’espère que tu vas bien, que ça te redonne un peu d’énergie », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

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Harry Kane Ballon d'Or 2026 : sacre amplement mérité ou scandale de l'année ? Mérité ! 73 buts, une Bundesliga et une régularité exceptionnelle, c'est la victoire logique. Scandale ! Mbappé a été individuellement bien au-dessus Injuste pour Yamal : Le titre de Champion du Monde avec l'Espagne aurait dû faire la différence Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Je me suis amélioré en tant que personne, en tant que leader. (…) Je remercie Tottenham, je ne serais pas ici s’il n’y avait pas eu Tottenham, j’y étais depuis mes 11 ans. Tous ces entraînements m’ont permis d’atteindre mes rêves. (…) Je repense à tout le chemin que j’ai parcouru. Tout rêve est possible si vous travaillez dur, quand vous faites preuve de résilience. J’espère que mon chemin sinueux — je ne suis pas arrivé en haut tout de suite —, j’espère que ce sera une source d’inspiration pour les enfants », a-t-il conclu, avant de poster un dernier post sur ses réseaux sociaux. « Travaille dur en silence. Que ce soit ton succès qui fasse parler de toi. » Tout est dit.