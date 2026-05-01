Bayern Munich : le trio d’attaque se rapproche de la MSN

Vainqueur de la Bundesliga 2025-26 et encore en lice en Ligue des Champions, le Bayern Munich réalise une saison stratosphérique. Emmenée par Vincent Kompany, la formation allemande écrase tout sur son passage. Même lorsqu’elle perd, ce qui est rare cette saison, celle-ci marque de nombreux buts. Mardi soir, les Bavarois ont réussi à en marquer quatre contre le PSG (5-4). Des réalisations qui s’enchaînent, notamment grâce à un trio magique : Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise.

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Les trois hommes sont en train de dominer l’Europe depuis le début de la saison en ayant atteint une barre symbolique. En effet, les attaquants ont inscrit 100 buts avec le Bayern toutes compétitions confondues cette saison. Pour rappel, le dernier trio à avoir atteint ce stade était la MSN : Messi, Suárez, Neymar lors de la saison 2016/17 avec 111 buts. Le dépassement est plus que jamais dans les esprits en Bavière…