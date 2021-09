Mercato ESTAC : merci Manchester City !

Une nouvelle ère. Le 3 septembre 2020, Troyes rejoignait officiellement le City Football Group, consortium déjà propriétaire de Manchester City au Royaume-Uni, de New York City FC aux États-Unis, de Melbourne City FC en Australie, de Yokohama F. Marinos au Japon, de Montevideo City Torque en Uruguay, de Girona FC en Espagne, de Sichuan Jiuniu FC en Chine, de Mumbai City FC en Inde et de Lommel SK en Belgique. Plus d'un an après, les signes de la collaboration sont évidents, le dernier mercato en atteste aisément.

La suite après cette publicité

Pour son retour en Ligue 1 au terme d'une saison brillante sous la houlette de Laurent Batlles, l'ESTAC a eu besoin de se renforcer en nombre cet été. Et le club de l'Aube, qui a accueilli des tauliers habitués à l'élite (Adil Rami, Renaud Ripart, Xavier Chavalerin, Mama Baldé ou Jessy Moulin), a aussi pu compter sur l'aide et l'expertise de sa maison-mère. Dès le début du mercato, grâce aux réseaux du City Football Group, les Troyens se sont offerts le jeune et prometteur milieu de terrain brésilien Metinho (18 ans), en provenance de Fluminense, contre un chèque de 5 M€. Un prospect sur lequel le CFG mise beaucoup et qui a donc vu sa progression, ralentie par une luxation à l'épaule d'entrée, confiée aux Aubois. Mais ce n'est pas tout.

Un tiers des recrues estivales estampillé City

Manchester City a prêté quatre joueurs à Troyes cet été. Issa Kaboré (20 ans), jeune latéral droit burkinabé, révélé à Malines la saison passée, a débarqué assez tôt dans la préparation et s'est installé dans le onze de Batlles (3 apparitions en Ligue 1). Et puis, dans la dernière ligne droite du marché, dans les derniers instants même, tout s'est accéléré et l'influence anglaise s'est accrue. Les Citizens ont lâché trois autres éléments à leur filiale française. Philippe Sandler (24 ans), défenseur central néerlandais qui revient de blessures au genou, est arrivé, tout comme Erik Palmer-Brown (24 ans), international américain (capé deux fois en 2018), élément polyvalent en défense, sans compter Patrick Roberts (24 ans), jeune attaquant ex-international U20 anglais.

Sandler et Roberts ont connu les joies d'apparitions avec les Skyblues, principalement dans les coupes nationales. Le premier a connu des pépins physiques, alors que le second, malgré de belles promesses lors de ses prêts réussis au Celtic (15 buts en 55 apparitions en Scottish Premier League), n'a jamais confirmé par la suite. Palmer-Brown, lui, sort de trois prêts, à Courtrai, à Breda et à l'Austria Vienne. Parviendront-ils à aider Troyes à se maintenir dans l'élite et à se relancer par la même occasion ? Tout le City Football Group ne demande que cela.