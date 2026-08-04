Chelsea : Xabi Alonso se retrouve face à un immense casse-tête avec un effectif de 46 joueurs

Alors que Chelsea n’a pas encore terminé son mercato estival et attend encore plusieurs renforts, Xabi Alonso se retrouve déjà confronté à un problème de taille : gérer un effectif devenu totalement hors norme. Selon le Daily Mail, l’entraîneur espagnol dispose actuellement de 46 joueurs dans son groupe avant le début de la saison 2026-2027, un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les prochaines semaines. Une situation devenue presque habituelle chez les Blues ces dernières années, qui enchaînent les investissements massifs sans toujours parvenir à équilibrer leur effectif. Arrivé début juillet sur le banc de Stamford Bridge après ses expériences au Bayer Leverkusen et au Real Madrid, Alonso doit désormais faire des choix forts, alors que Chelsea, privé de compétition européenne cette saison, devra impérativement réussir son exercice en Premier League pour répondre aux attentes élevées placées autour du projet.

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Le club londonien a une nouvelle fois été l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Chelsea a déjà dépensé plus de 388 millions d’euros cet été, avec notamment l’arrivée de Morgan Rogers pour environ 138 millions d’euros, mais aussi celles de Maxence Lacroix (60 M€), Marco Palestra (57 M€), Valentín Barco (40 M€), Emmanuel Emegha (25 M€) ou encore Geovany Quenda (50 M€) et Dastan Satpaev (2,5 M€). Les Blues ont également surpris avec des signatures plus expérimentées comme Danny Welbeck, recruté pour environ 6 millions d’euros, ou encore Jordan Henderson, arrivé librement en provenance de Brentford. Une stratégie ambitieuse qui renforce considérablement les options à disposition de Xabi Alonso, mais qui complique aussi son travail quotidien.

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Xabi Alonso doit faire des choix, et vite

Le principal problème pour l’ancien entraîneur du Real Madrid est que, pour le moment, les départs n’ont pas suivi le même rythme que les arrivées. Chelsea a certes perdu Marc Cucurella, parti au Real Madrid, Tyrique George définitivement transféré à Everton, ainsi que plusieurs joueurs envoyés en prêt comme Alejandro Garnacho, Jesse Derry ou Kendry Páez, mais cela reste largement insuffisant pour réduire un groupe devenu bien trop large. Toujours d’après le Daily Mail, la direction des Blues doit désormais accélérer sur les prêts et les ventes afin de permettre à Alonso de travailler avec un effectif plus cohérent avant la reprise de la Premier League, qui débutera le 24 aout contre Fulham.

Cette gestion sera également un enjeu humain pour le technicien espagnol, notamment après les tensions apparues sous Enzo Maresca la saison dernière. L’ancien entraîneur de Chelsea avait particulièrement mis à l’écart certains joueurs considérés comme indésirables, avec des entraînements séparés et un vestiaire distinct pour plusieurs éléments comme Raheem Sterling, Axel Disasi, João Félix ou Ben Chilwell. Xabi Alonso devra donc trouver un équilibre différent afin de réduire son groupe sans créer de fracture au sein du vestiaire, tout en installant rapidement ses méthodes dans une équipe qui doit retrouver une vraie stabilité.

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Un secteur offensif bien trop fourni, 3 joueurs sur le départ

Le secteur offensif illustre parfaitement cette problématique. Avec le retour de Nicolas Jackson après son prêt au Bayern Munich, l’arrivée de Dastan Satpaev et la présence de joueurs comme Danny Welbeck, Marc Guiu, Liam Delap, João Pedro ou Emmanuel Emegha, la concurrence s’annonce particulièrement forte. Le jeune Kazakh, recruté en 2025, mais attendu seulement cet été en Angleterre, n’apparaît toutefois pas encore sur le site officiel du club, tout comme certains jeunes profils suivis par Chelsea. Alonso devra donc rapidement définir une hiérarchie claire pour éviter un embouteillage dans son animation offensive. De son côté, The Standard affirme que Chelsea envisage plusieurs départs en attaque afin de poursuivre la restructuration de l’effectif voulue par Xabi Alonso. Les Blues seraient notamment ouverts à des offres pour Liam Delap, Nicolas Jackson et Marc Guiu.

D’autres dossiers restent également ouverts dans l’effectif. Mike Penders, gardien prêté à Strasbourg l’an dernier, est dans une situation similaire, tandis que Gabriel Slonina enchaîne les prêts depuis son arrivée en 2022. Chelsea pourra aussi compter sur le retour de Mykhaïlo Mudryk, dont l’affaire liée au dopage a récemment été résolue, même si son avenir à long terme reste incertain. Avec autant de joueurs à intégrer ou à orienter vers une nouvelle destination, Xabi Alonso a désormais une mission aussi importante : transformer un effectif XXL en un véritable collectif capable de rivaliser en Premier League.