LIVE MERCATO : l’OL, l’OM et le PSG animent le mercato de L1 !

Le mercato hivernal a débuté depuis dix jours, notamment depuis le 1er janvier en France, Allemagne et Angleterre. Pénalisés par le départ de leurs internationaux africains à la CAN ou encore de graves blessures de certains de leurs cadres, de nombreux clubs européens sont déjà actifs pour pallier ces absences handicapantes, à tel point que certains d’entre eux bouclent déjà des dossiers en ce début de janvier pour renforcer leurs effectifs respectifs. Les premières rumeurs et signatures nous donnent les prémices d’un mercato hivernal mouvementé et les clubs n’ont pas fini de nous surprendre, en témoigne la grosse information en ce jour : le PSG n’écarte pas un départ de Gonçalo Ramos, arrivé cet été au sein du club parisien !

Le direct (prise d'antenne à 17 heures)

Au programme

On abordera le mercato des clubs de Ligue 1 tels que le PSG, l’OM, l’OL et bien d’autres !

