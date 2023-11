Le coup de gueule commun de Xavi et Carlo Ancelotti

Une saison encore, l’arbitrage fait débat en Liga. Avec une bonne dose de mauvaise foi d’un côté comme de l’autre, Madrilènes et Barcelonais estiment être floués par les décisions des arbitres lors des rencontres du championnat espagnol. Ce mardi, le comité d’entraîneurs de la Liga avait une réunion, afin d’évoquer de nombreux sujets, comme la situation financière et leurs contrats. Le quotidien AS explique que pratiquement tous les entraîneurs de Liga se sont présentés, dont Carlo Ancelotti et Xavi.

Et les deux entraîneurs des frères ennemis du foot espagnol étaient sur la même longueur d’onde. Tant l’Italien que l’Espagnol ont pesté contre l’arbitrage. « C’est un gros bordel. Ils ne nous comprennent pas », a lancé Ancelotti par exemple, alors que Xavi Hernandez l’a épaulé pendant ses tirades. Les coachs ont par la suite pu discuter avec les arbitres et reçu des précisions sur leur façon de décider pendant les rencontres, notamment sur certains cas litigieux comme les mains dans les surfaces.