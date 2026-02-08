Menu Rechercher
Ligue 1

OM : la colère noire de Leo Balerdi après la défaite contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Il n’y aura pas eu de match dans ce Classique. En déplacement au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille a vécu une grosse désillusion et s’est lourdement incliné contre le PSG (5-0). Un résultat lourd, des erreurs individuelles et une mauvaise approche tactique ont profité aux hommes de Luis Enrique, qui ont repris leur place de leader.

Après la débâcle, Leonardo Balerdi a fait part de sa colère. « Bien sûr, on ne peut pas accepter cela. On ne vient pas ici pour faire cela. C’est la réalité. On est passé à côté de la première mi-temps et ça s’est vu contre une équipe comme le PSG. Tu le paies », a expliqué le défenseur argentin de 27 ans.

