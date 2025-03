Real Madrid : Luka Modric fait une annonce sur son avenir

Opposée aux Bleus en quart de finale aller de la Ligue des Nations, la Croatie a réalisé une performance remarquable et s’est offert une belle option pour se qualifier en demi-finales. Pas étranger à ce succès, Luka Modric a délivré 90 minutes de très grande qualité pour sa 185e sélection. Le capitaine de 39 ans est toujours à un niveau étonnant et n’entend pas terminer sa carrière au Real Madrid tout de suite, lui qui est en fin de contrat à l’issue de cette saison.

«Quitter le Real Madrid ? Pour l’instant, non. J’ai simplement dit que j’aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, ce serait un rêve pour moi. Mais on verra ce qu’il se passera. Il reste encore beaucoup d’échéances et je dois me concentrer sur ce qu’il reste, car il reste beaucoup de matchs. Je n’ai aucune pression», a-t-il assuré sur Téléfoot.