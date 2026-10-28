Ajax : après son transfert raté au Real Madrid, Abdellah Ouazane affole l’Eredivisie

On dit que derrière chaque mal se cache un bien. Et Abdellah Ouazane en est probablement le parfait exemple. Il y a plus d’un an, le jeune prodige marocain pensait franchir un cap immense dans sa carrière en rejoignant le Real Madrid. Tout semblait bouclé pour son arrivée chez les Merengues, mais son transfert avait finalement capoté au dernier moment, en raison d’un problème détecté lors de la visite médicale. Un énorme coup dur pour celui qui venait d’être élu meilleur joueur de la CAN U17 remportée avec le Maroc et qui était déjà considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais quelques mois plus tard, ce rendez-vous manqué avec le géant madrilène ressemble presque à un mal pour un bien. Resté à l’Ajax Amsterdam, son club formateur, Ouazane a pu profiter de la confiance accordée aux jeunes par la formation néerlandaise pour découvrir le football professionnel bien plus tôt que prévu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas laissé passer sa chance. « J’en ai justement tiré de la force. Revenir à l’Ajax était ma meilleure option. Je suis super content et je veux à nouveau montrer pourquoi les gens me considèrent comme un talent. Je veux devenir un vrai homme dans le sport », confiait-il d’ailleurs sur le sujet.

La suite après cette publicité

À seulement 17 ans, Abdellah Ouazane est en train de réaliser un début de saison particulièrement impressionnant en Eredivisie. Lancé dans le grand bain par l’Ajax, le jeune Marocain enchaîne désormais les apparitions et affiche déjà des statistiques prometteuses : 3 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Des chiffres qui témoignent de son adaptation express au plus haut niveau, d’autant que le joueur a dû apprendre à évoluer dans un rôle différent. Milieu offensif créateur de formation, capable d’organiser le jeu et de faire des différences entre les lignes, Ouazane s’illustre désormais principalement sur l’aile gauche. Un repositionnement qui ne semble pas freiner son éclosion, bien au contraire. Percutant, technique et doté d’une belle vision du jeu, il apporte une créativité précieuse à l’attaque amstellodamoise. Habitué à être surclassé tout au long de sa formation, le jeune talent démontre une nouvelle fois sa capacité à brûler les étapes.

Reconversion en ailier gauche

Des performances qui n’ont évidemment pas échappé au Maroc. Déjà considéré comme l’un des grands espoirs des Lions de l’Atlas après son remarquable parcours avec les U17, Ouazane a été convoqué en sélection A lors de la dernière trêve internationale par Mohamed Ouahbi. Une nouvelle étape franchie à une vitesse folle, puisqu’il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la sélection marocaine, derrière un certain Hachim Mastour. Un symbole fort pour ce joueur dont la trajectoire ne cesse de s’accélérer depuis son transfert avorté au Real Madrid. En quelques mois, celui qui aurait pu rejoindre les équipes de jeunes madrilènes s’est installé dans la rotation d’un club historique du football européen et a découvert les exigences du niveau international. Une ascension fulgurante qui confirme tout le potentiel entrevu lors de ses performances avec les sélections de jeunes marocaines.

La suite après cette publicité

Du côté de l’Ajax, son entraîneur Míchel ne cache d’ailleurs pas son admiration pour les qualités de son jeune protégé. « Il doit encore progresser oui. Il doit gagner en régularité pendant les matchs. Il s’entraîne bien pour y parvenir. Le talent est là. Il est très talentueux », a-t-il expliqué en conférence de presse le week-end dernier. Un discours qui résume parfaitement la situation d’Abdellah Ouazane. À 17 ans, le Marocain possède déjà une expérience et une exposition rares pour un joueur de son âge. Désormais, le jeune Lion de l’Atlas semble avoir trouvé à Amsterdam l’environnement idéal pour poursuivre sa progression. Réputé pour former régulièrement des jeunes talents, l’Ajax doit encore se frotter les mains.