Jordan Bardella sort du silence après les violents débordements survenus à Paris

Au lendemain des violents débordements survenus à Paris après le sacre du PSG en Ligue des Champions, Jordan Bardella a vivement réagi ce lundi matin sur BFMTV. Le président du Rassemblement national s’est dit « horrifié » par des scènes qu’il qualifie de « quasi-guerre civile », évoquant des commerces pillés, des actes de vandalisme et des forces de l’ordre prises pour cible. Selon lui, ces événements traduisent « un déferlement de violences auxquelles nous sommes en train de nous habituer et qui ne fait qu’empirer », dénonçant également ce qu’il considère comme une « non-réponse de l’État » face à ces situations répétées lors de grands événements sportifs.

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Dans son intervention, l’eurodéputé a appelé à un sursaut des autorités, estimant que la France devient un pays où « la vie et la fête sont aujourd’hui totalement impossibles » sans débordements. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a de son côté rappelé que le dispositif mis en place était « exceptionnel » et accompagné de consignes de fermeté, après plus de 890 interpellations et 312 gardes à vue recensées dans la nuit de samedi à dimanche…