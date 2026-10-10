BL : le Bayern accroché à Augsbourg, victoire spectaculaire du Bayer

Après le surprenant match nul du Borussia Dortmund concédé dans les dernières minutes face au Werder hier soir (2-2), le Bayern avait l’occasion de prendre la première place en Bundesliga, à condition de gagner à Augsbourg. Les choses ont bien mal commencé avec un premier but encaissé sur une erreur de Neuer dès la 6e seconde de jeu, devenu au passage le but le plus rapide de l’histoire du championnat allemand. Le champion en titre a su réagir par Saibari (55e), avant d’être à nouveau mené au score par Ribeiro (65e). Le Bayern a alors poussé et s’est procuré une multitude d’occasions. Brown a fini par égaliser en fin match, mais ce match nul 2-2 est insuffisant pour prendre le fauteuil de leader. Le BvB a deux points d’avance.

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De son côté, Augsbourg poursuit son bon début de saison et conserve sa 5e place, à deux longueurs du podium. 4e, le Bayer a fini par l’emporter sur le terrain de Mayence au terme d’un match spectaculaire remporté 4-3. Moussa Diaby en a profité pour ouvrir son compteur depuis son retour à Leverkusen en inscrivant le dernier but des siens. Dans les autres matchs de ce multiplex, Hambourg a arraché la victoire sur la pelouse d’Hoffenheim 3-2 avec notamment un but de l’ancien Niçois, Terrem Moffi. Stuttgart réalise un bond de 5 places au classement après son succès 2-0 à Paderborn et se hisse au 10e rang. Enfin, l’Union Berlin a battu Elversberg 1-0.

Les résultats des matchs de 15h :

Augsbourg 2 - 2 Bayern Munich : Fellhauer (1ère), Ribeiro (65e) ; Saibari (55e), Brown (80e)

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Hoffenheim 2 - 3 Hambourg : Bornauw (csc 45e+6), Conté (53e) ; Poulsen (12e), Moffi (83e), Muheim (90e+4)

Mayence 3 - 4 Bayer Leverkusen : Caci (33e, 42e), Hollerbach (90e+2) ; Andrich (5e), Schick (9e), Quansah (55e), Diaby (65e)

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Paderborn 0 - 2 Stuttgart : Chabot (25e), Führich (83e)

Union Berlin 1 - 0 Elversberg : Burcu (81e)