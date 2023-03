Adel Taarabt a vendu une Ferrari pour vivre plus simplement

La suite après cette publicité

Dans le débat éculé des plus gros «gâchis» du football, Adel Taarabt entre évidemment dans la discussion. Figure culte de la Premier League où il a joué pour Tottenham, Fulham et QPR, l’international marocain n’a brillé que par bribes, laissant un goût d’inachevé au fond du palais des observateurs. S’il garde tout de même un bon souvenir de l’Angleterre, le joueur de 33 ans, qui évolue aujourd’hui dans le club émirati d’Al Nasr SC - à ne pas confondre avec Al Nassr, en Arabie Saoudite -, avoue avoir été impressionné par l’humilité et la discipline affichées à Benfica. Dans une interview accordée à 90football, il a révélé avoir complètement changé de mentalité lors de son passage dans la ville aux sept collines.

«Quand je suis arrivé à Benfica, j’ai vu les garçons de 15 ans, j’ai été choqué ! Ils étaient les premiers à arriver en salle pour travailler. Après l’entraînement, ils continuaient de bosser, raconte le joueur formé au RC Lens. Les Portugais ont la meilleure mentalité. J’ai quitté Londres, je suis arrivé à Lisbonne dans une Ferrari. En arrivant sur le parking, savez-vous quelles voitures j’ai vues ? Des Peugeot 307, 407… Tu sais comment ils s’habillaient ? Adidas, Nike, les sponsors. Pas de Givenchy, Balmain, Dolce & Gabbana. J’ai vendu la Ferrari, j’ai acheté une Mercedes Classe A, quelle vie ! Magnifique, simple vie.»

