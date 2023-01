Real Madrid : le PSG s’est attaqué à Marco Asensio

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle bombe lâchée sur la planète Paris Saint-Germain en cette toute fin de mercato hivernal 2023. Depuis le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton au mois de janvier, Christophe Galtier n’a de cesse de répéter qu’il espère voir un élément offensif débarquer du côté du Parc des Princes pour remplacer l’Espagnol. Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi travaillent donc en ce sens ces dernières semaines. Plusieurs pistes ont alors été étudiées par les dirigeants parisiens, de Malcom (Zenit) à Hakim Ziyech (Chelsea, qui était d’ailleurs à Paris ce mardi pour passer sa visite médicale), en passant par Johan Bakayoko (PSV). Si l’international marocain est plus que jamais proche de renforcer le collectif rouge et bleu, le PSG s’active sur un autre dossier.

D’après les informations de Relevo, les champions de France en titre cherchent à obtenir la signature de Marco Asensio (Real Madrid) dès cet hiver. Mais le média espagnol ajoute dans la foulée que les Merengues n’écouteront aucune offre pour leur attaquant de 27 ans, la priorité étant de le prolonger, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. As précise de son côté que le PSG a même formulé une offre au Real. Mais la piste semble donc mal embarquée pour le Paris SG, qui était prêt à mettre la main à la poche pour devancer la concurrence sur ce dossier, d’autant plus que la volonté d’Asensio est de continuer l’aventure avec la Casa Blanca. Les Franciliens vont donc devoir se consoler avec un autre élément, qui sera probablement Hakim Ziyech. À moins qu’une nouvelle surprise ne débarque dans les prochaines heures…

