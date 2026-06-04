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Lens annonce le départ d’Allan Saint-Maximin

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Allan Saint-Maximin @Maxppp

Si le RC Lens a annoncé plus tôt dans la journée que Saud Abdulhamid restait au club jusqu’en 2029, il semble que ce ne soit pas le cas d’Allan Saint-Maximin, recrue surprise du mercato hivernal. Débarqué avec un contrat de 6 mois, l’ancien joueur de Nice s’est parfaitement relancé dans l’Artois, avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1 notamment.

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Il y a une semaine, nous vous indiquions que Saint-Maximin était en réflexion sur son avenir. Avec notamment une approche concrète de la MLS et plus particulièrement du Charlotte FC, qui veut en faire son designated player. Si l’on se fie au communiqué publié par le RC Lens, Allan Saint-Maximin a en tout cas décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club lensois. A 29 ans, il s’oriente donc vers un nouveau challenge.

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