Lens annonce le départ d’Allan Saint-Maximin

Si le RC Lens a annoncé plus tôt dans la journée que Saud Abdulhamid restait au club jusqu’en 2029, il semble que ce ne soit pas le cas d’Allan Saint-Maximin, recrue surprise du mercato hivernal. Débarqué avec un contrat de 6 mois, l’ancien joueur de Nice s’est parfaitement relancé dans l’Artois, avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1 notamment.

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𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒏 ❤️💛



Acteur clé de la seconde partie de saison, @asaintmaximin a mis son talent au service du collectif artésien, participant pleinement à la qualification en @ChampionsLeague et au succès en @coupedefranceCA.



Tout le meilleur pour la suite, Maxi' ! 👋 pic.twitter.com/PAIqr238vt — Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026

Il y a une semaine, nous vous indiquions que Saint-Maximin était en réflexion sur son avenir. Avec notamment une approche concrète de la MLS et plus particulièrement du Charlotte FC, qui veut en faire son designated player. Si l’on se fie au communiqué publié par le RC Lens, Allan Saint-Maximin a en tout cas décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club lensois. A 29 ans, il s’oriente donc vers un nouveau challenge.