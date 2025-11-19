L’Italie s’en mord déjà les doigts pour le prometteur Louis Buffon

Chez les Buffon, le football est une affaire de famille. Inutile de présenter Gianluigi, légende de l’Italie et de la Juventus. Retraité, l’ancien footballeur âgé de 47 ans occupe le rôle de directeur de la délégation italienne rattachée à la direction technique. Il suit également de près la carrière de son fils Louis. Né en 2007 à Turin, il est passé par le Sisport Fiat Torino, un club affilié à la Vieille Dame, avant de rejoindre la Juventus, où il a fait une partie de sa formation. Ensuite, il a filé au CBS Scuola Calcio avant de prendre en 2023 une licence à Pise. Un club qu’il n’a plus quitté depuis. Là-bas, le fils de "Gigi" a fait ses gammes avec plus ou moins de réussite chez les U17 puis les U19. L’an dernier, il a même pu faire ses premiers pas en Serie B.

Un nom qui lui colle à la peau et au maillot

C’était le 9 mars face à la Spezia. Louis Buffon avait passé 6 minutes sur le pré, mais c’était un premier pas important dans sa carrière. Cette saison, il est apparu avec les U19 (2 matches, 1 but). Mais il est surtout régulièrement dans le groupe professionnel. En Serie A, il a joué 13 minutes face à Bologne le 5 octobre dernier. Il a aussi été à 8 reprises sur le banc sans entrer en jeu. En Coupe d’Italie, il est entré en jeu 22 minutes face au Torino le 25 septembre dernier. Bref, le jeune homme de 17 ans prend ce qu’on lui donne et continue son apprentissage sous le regard d’Alberto Gilardino. Un entraîneur qui semble déjà comblé par lui, tout comme le directeur sportif, David Baira.

« Louis Buffon est déjà physiquement prêt et bâti pour jouer en Serie A. Il a aussi le mental pour atteindre le sommet, avec une maturité peu commune pour un garçon de son âge. Techniquement et tactiquement, il a entamé une progression significative : nous croyons fermement en ses capacités.» Et il n’est pas le seul. En République tchèque, le pays de sa mère Alena Seredova, on le voit comme un futur grand. Il faut rappeler qu’il est international U19. Sur le pont durant ce mois de novembre, il a brillé de mille feux. Titulaire mercredi dernier face à l’Azerbaïdjan lors des qualifications pour l’Euro U19, il s’est offert un triplé ainsi qu’une passe décisive. Muet face à Malte trois jours plus tard (13 minutes jouées), il a été de nouveau buteur hier face à l’Irlande du Nord.

La République tchèque est déjà conquise

Louis Buffon a récidivé avec un nouveau triplé. En République tchèque, la presse s’enflamme pour ce grand espoir, à l’image de Denik Sport. «L’équipe tchèque des moins de 19 ans a battu l’Irlande du Nord 4-0 lors du dernier match de la phase aller des qualifications pour le Championnat d’Europe. Le fils de l’ancien gardien de but italien légendaire, Louis Buffon, a inscrit un triplé. L’équipe de l’entraîneur Václav Jílek se qualifie ainsi pour la phase finale des qualifications au printemps (…) Louis Thomas Buffon est sans doute le joueur le plus suivi de l’équipe nationale. Lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, il a clairement démontré qu’il n’est pas "seulement le fils d’un père célèbre". Il a inscrit un triplé pour la deuxième fois !» Sport.cz s’est aussi agenouillé.

«Un autre triplé ! Buffon junior portait à nouveau le maillot de l’équipe nationale. Il a brillé à nouveau ! Louis Buffon, fils du légendaire gardien italien, a une nouvelle fois fait des merveilles lors du match des moins de 19 ans de l’équipe nationale tchèque. Auteur de son deuxième triplé en trois matches, il a mené son équipe à la victoire 4-0 face à l’Irlande du Nord en qualifications pour le Championnat d’Europe. Buffon en fut en grande partie responsable. Il ouvrit le score à la 35e minute, après avoir manqué un penalty, mais se rattrapa par une frappe victorieuse. Le jeune attaquant inscrivit ensuite deux autres buts aux 42e et 59e minutes (…) Le fils de Gianluigi Buffon, l’un des plus grands gardiens de l’histoire, a marqué la moitié des douze buts inscrits par les U19 depuis le début des éliminatoires.»

L’Italie croit toujours en ses chances

En Italie, le pays où il est né et où il a grandi, on surveille aussi de très près ses performances. Le Corriere dello Sport en tête. «Ça ne s’arrête plus. L’attaquant de Pise a signé le triplé qui a ouvert la voie aux Tchèques, qui, au final, se sont imposés 4-0 (…) C’est le sixième but en trois matches avec les U19 Tchèques. Ce ne sont pas ses premiers buts en équipe nationale : l’attaquant, en fait, avait déjà marqué avec les moins de 18 ans lors du 4-1 contre la France le 25 mars. Aujourd’hui, il retournera à Pise et sera à la disposition de M. Gilardino puisque le fils de Gigi, bien qu’il n’ait que 17 ans, fait définitivement partie du groupe de l’équipe première et a déjà fait ses débuts en Serie A. Qui sait si l’entraîneur des Nerazzurri toscans, qui le suit avec une grande attention, décidera de lui donner plus d’espace et de le faire démarrer immédiatement dès la première minute sur le terrain.»

La Gazzetta dello Sport s’est aussi penchée sur son cas. «Buffon Jr. est inarrêtable : six buts en trois matches contre la République tchèque (…) Après son triplé contre l’Azerbaïdjan mercredi dernier, en voici un autre contre l’Irlande du Nord : les deux rencontres étaient des qualifications pour le prochain Championnat d’Europe des moins de 19 ans. Bref, une coïncidence extraordinaire. Les questions se posent. La première : pourquoi ne joue-t-il pas pour l’Italie ? La seconde : quel genre de footballeur est-il ? (…) Buffon Jr est un numéro 10 déguisé en numéro 9, un joueur à la Kane et Higuain : technique, doté d’une excellente vision du jeu, il sait faire jouer son équipe, il attaque les lignes et se projette vers l’avant. Bonus : il maîtrise aussi le dribble, car il est à l’aise sur les ailes, de préférence à gauche.»

La mère de Buffon Jr est claire

Concernant son choix de sélection, il avait expliqué : «avec ma famille, nous avons décidé que ce serait bénéfique pour ma carrière de footballeur. Nous pensons que c’est la meilleure solution pour mon développement en tant que footballeur.» Mais la GdS ne désespère pas de le voir changer d’avis : «pas d’Italie pour l’instant… mais rien n’est définitif, car il peut toujours revenir et choisir la Squadra Azzurra. Et de toute façon, s’il se retrouve un jour à la croisée des chemins, cela signifiera qu’il a réussi. En attendant, il a déjà connu quelques succès avec Pise. Le dernier en date : ses débuts en Serie A contre Bologne. À seulement 17 ans et 281 jours, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en équipe nationale de l’histoire du club toscan. Le tout après avoir convaincu Gilardino avec un superbe but lors d’un match amical cet été.» Sport Mediaset n’écarte pas cette option aussi. «Un transfert en Italie reste une possibilité pour Buffon Jr.»

Mais l’Italie n’a visiblement pas ses chances pour l’instant si on se fie aux déclarations de sa mère, Alena Seredova. Interrogée par le média tchèque TN ce mercredi, elle a confié au sujet de son fils qui fêtera ses 18 ans le 28 décembre : « je suis fière du comportement et du caractère de mon fils. C’est un garçon sans problème. Il sera diplômé cette année, donc tout sera plus facile ensuite. Trois buts, c’est beaucoup, mais je suis heureuse qu’il ait réalisé son rêve. J’aimerais qu’il ne se soucie pas des commentaires stupides que je lis sous chaque article. Je le sais par expérience, mais à son âge… les gens peuvent être méchants. Je ne parle pas tant des Tchèques que des Italiens. Ils écrivent probablement ça parce qu’il a choisi la République tchèque. À cet âge-là, ça peut blesser, alors je lui dis toujours de ne pas les lire. J’aimerais qu’il s’en fiche.» Le message est plutôt clair. Mais l’Italie, qui ne veut pas laisser filer un tel talent, ne compte pas lâcher l’affaire.