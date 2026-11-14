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UEFA Nations League

Equipe de France : Lucas Da Cunha est aux anges

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Da Cunha face à l'Italie @Maxppp
France Turquie

Lucas Da Cunha a déjà trouvé ses marques chez les Bleus. Pour ses deux premiers rassemblements avec l’Equipe de France, le milieu de terrain s’est rapidement acclimaté et a su profiter du temps de jeu qui lui a été accordé. Des débuts prometteurs qui lui permettent de prendre progressivement ses repères au sein d’un groupe de haut niveau, tout en affichant une belle satisfaction sur le terrain où il s’impose au milieu de terrain sous les ordres de Zinédine Zidane.

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Présent en conférence de presse ce samedi, le joueur de Côme n’a pas caché son bonheur : «c’est vrai que c’est mon deuxième rassemblement, je me sens bien. J’ai beaucoup de temps de jeu, pour être honnête je ne pensais pas en avoir autant. Je suis content, je me sens bien sur le terrain. Jouer avec une équipe de ce calibre-là, c’est exceptionnel. Ce qui se passe actuellement pour moi, je suis très content.»

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