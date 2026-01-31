OM : la réaction dépitée de Roberto De Zerbi après le nouveau fiasco face au Paris FC

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. Humilié à Bruges en milieu de semaine (3-0) et éliminé de la Ligue des Champions, le club phocéen a encore vécu une soirée douloureuse, ce samedi, sur la pelouse du Paris FC. Malgré un match globalement maitrisé et une avance de deux buts à dix minutes du terme, l’OM a finalement craqué dans les derniers instants. Résultat ? Un nul frustrant (2-2) et des doutes toujours aussi présents.

Présent en conférence de presse après ce nouvel échec laissant l’OM à la 3e place, Roberto De Zerbi, visage fermé, accusait logiquement le coup. « Je vois la situation mal, c’est difficile à expliquer, je suis là, car il faut le faire, on a dominé 80 minutes et après la lumière s’est éteinte, c’est difficile à expliquer, à part dire qu’un match dure 100 minutes et que la qualité nécessaire et principale dans les fins de match, c’est l’envie », regrettait dans un premier temps le technicien italien.

«On peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt»

Relancé sur son état d’esprit et sa capacité à inverser la tendance, RDZ poursuivait avec un discours tranché : « il faut comprendre la situation, il faut comprendre que ce qu’on fait n’est pas suffisant. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis toujours prêt pour aller à la guerre, je suis habitué à ça, je sais comment gérer cela et évidemment ça m’énerve ces résultats, car je suis entraîneur, mais on peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt ».

« Je ne vous dis pas tout ce que je pense, ce n’est pas un manque de respect pour vous, mais les salles de conférence ne sont pas l’endroit, les choses sont dites dans le vestiaire, dans les réunions, mais oui, j’arrive vraiment du plus bas », ajoutait l’ancien coach de Brighton, forcément préoccupé par la situation actuelle des Olympiens. Avant de conclure : « il faut qu’on soit impliqué, qu’on donne tout. Quand j’entends tout le stade chanter après le premier but, ça me donne la chair de poule. Il faut comprendre notre club, ces chants pour l’OM à Paris, ça prouve que l’OM est le club le plus important en France, donc oui, ça m’énerve qu’on soit créditeur envers les joueurs ». Le match contre Rennes, mardi soir, s’annonce aussi bouillant que décisif…