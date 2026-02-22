Menu Rechercher
Un crack anglais débarque au Barça pour succéder à Dro

Par Allan Brevi
Joan Laporta avec le Barça. @Maxppp

La FIFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour le transfert d’Ajay Tavares, jeune prodige anglais de Norwich City né en 2009. Après un accord verbal conclu en janvier, le jeune ailier a choisi de rejoindre le club catalan malgré l’intérêt de plusieurs équipes allemandes, dont le RB Leipzig, séduit par le projet de développement présenté par le Barça. Tavares, international anglais U17, pourra évoluer aussi bien sur l’aile gauche qu’en avant-centre, offrant une belle flexibilité offensive à l’équipe réserve.

Le talent anglais débarquera à Barcelone ce dimanche pour passer sa visite médicale lundi, selon Sport. Il sera la dernière des quatre recrues à intégrer la réserve du Barça après Onstein, Pacífico et Abdelkarim, et succèdera à Dro Fernandez dans la hiérarchie des jeunes prometteurs du club. Ce recrutement confirme la stratégie du club catalan de miser sur de jeunes talents internationaux pour nourrir son futur collectif.

Pub. le - MAJ le
