Pays-Bas : Ruben, le fils de Mark Van Bommel, est entré dans la tête de Xavi !

Décidément, les anciennes légendes du football néerlandais aiment avoir des fils qui s’appellent Ruben et qui reprennent leur flambeau sur le terrain. Alors que Ruben Kluivert postule à une place en sélection aux côtés de son frère Justin, Ruben Van Bommel a connu l’honneur d’être appelé pour la première fois lors de ce rassemblement de septembre. Fils de l’illustre Mark van Bommel aux 79 sélections avec les Néerlandais, Ruben van Bommel s’est rapidement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football néerlandais. Formé entre le PSV Eindhoven, le MVV Maastricht et le centre de formation de l’AZ Alkmaar, où il explose chez les pros, l’ailier gauche élancé de 22 ans a fait son retour au PSV lors de l’été 2025.

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Alors que son père était un milieu récupérateur besogneux et dur sur l’homme, Ruben Van Bommel s’est distingué par ses qualités techniques et son jeu aux antipodes de celui de son paternel. Victime d’une grave rupture des ligaments croisés la saison dernière, Van Bommel a été contraint de s’éloigner des terrains pendant de longs mois, voyant son élan stoppé en pleine progression alors qu’il était parti fort avec quatre buts en huit rencontres toutes compétitions confondues. Après un long processus de rééducation, l’attaquant néerlandais a fait son grand retour à la compétition cet été. Dès ses premières sorties sous le maillot du PSV, il a montré qu’il était revenu à un niveau similaire qu’il avait avant sa grave blessure.

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Jürgen Klopp valide Ruben Van Bommel avec humour

Et même s’il avait aussi fait parler de lui par une terrible faute sur un adversaire face à l’Ajax Amsterdam, Van Bommel compile deux buts et quatre passes décisives en neuf apparitions cette saison. Un bilan qui a fini par convaincre le staff national de lui offrir sa première sélection avec les Oranje. Fraîchement nommé sélectionneur des Bataves, Xavi souhaitait voir ce que le fils de son ancien coéquipier au Barça avait dans le ventre. Pour ses grands débuts internationaux contre l’Allemagne en Ligue des Nations jeudi, le jeune ailier a vécu un baptême du feu dont il se souviendra tout au long de sa vie. Entré à la 83e minute à la place de Crysencio Summerville, le joueur du PSV a délivré un centre parfait de l’extérieur du pied droit pour trouver Cody Gakpo, auteur du but égalisateur (1-1), dans le temps additionnel.

Une inspiration de classe mondiale saluée après la rencontre par Jürgen Klopp au micro de RTL Deutschland : «on s’est fait piéger sur une passe sensationnelle de Van Bommel. Il ne tient pas ça de son père (rires). Une telle facilité avec l’extérieur du pied doit forcément lui venir de sa mère.» Une première apparition gravée dans les mémoires et l’ailier de la génération 2004 peut aussi se targuer d’avoir sauvé la première de Xavi sur le banc. Le coach espagnol était d’ailleurs dithyrambique après la rencontre au sujet de son débutant : « cela montre du caractère. C’était son premier match aujourd’hui avec l’équipe des Pays-Bas et il a fait la différence. C’est ce dont nous avons besoin. C’est un joueur de très haut niveau », s’enthousiasme Xavi au sujet de Van Bommel. « Je suis très heureux pour Ruben. Nous croyons en lui et il l’a montré. Il l’a aussi mérité, car il a une personnalité formidable. Il a récupéré le ballon. Ensuite est venu ce centre formidable. » Vous l’aurez compris, Ruben Van Bommel a marqué les esprits.