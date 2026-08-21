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Real Madrid : Yan Diomandé est plus proche de Vinicius Jr que de Mbappé

Par Matthieu Margueritte

Yan Diomandé a débarqué au Real Madrid en échange de 140 M€. Le jeune ailier ivoirien de 19 ans va devoir se faire une place au sein d’un effectif de stars et justifier le prix payé par la Casa Blanca. Diomandé ne débarque toutefois pas complètement dans l’inconnu puisqu’il est déjà proche de Vinicius Junior.

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« La seule personne avec qui je suis en contact, c’est Vinicius. J’avais déjà parlé avec Vinicius auparavant. Je pense qu’on va bientôt se rapprocher davantage. Mbappé aussi, bien sûr, parce qu’on parle la même langue. Mais Vinicius est plus proche », a-t-il déclaré à SportyTV.

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