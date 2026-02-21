Ligue 1 : le Paris FC peut avoir des regrets à Toulouse

Le Toulouse FC et le Paris FC se sont neutralisés (1-1) ce samedi soir au Stadium de Toulouse lors de la 23e journée de Ligue 1 McDonald’s. Les visiteurs ont ouvert le score à la 39e minute grâce à Mokhtar Munetsi, profitant d’une belle organisation collective pour surprendre la défense toulousaine.

Toulouse est revenu dans le match en fin de rencontre avec un but de Jules Vignolo à la 87e minute, arrachant un point précieux à domicile. Le coach des Violets Carles Martínez pourra se satisfaire de cette réaction, tandis que le Paris FC de Stéphane Gilli voit ce nul comme une bonne chose après plusieurs revers consécutifs malgré un bon premier acte.