La Juventus veut réaliser un mercato d'hiver XXL

La Juventus effectue un démarrage plus que poussif en Serie A. Déjà reléguée à treize longueurs du Napoli et de l'AC Milan, la Vieille Dame vacille. Le retour sur le banc de Massimiliano Allegri n'aura donc pas permis de remettre la Juve sur les bons rails. Car depuis le début de saison, la Juventus suscite une certaine incrédulité chez les observateurs. Dans le jeu, la formation italienne ne se distingue pas franchement par sa flamboyance.

Conscient que son équipe ne répond pas aux attentes, le président turinois Andrea Agnelli ne se refusera rien en janvier prochain. L'objectif demeure limpide pour la direction turinoise : renforcer sensiblement l'effectif pour arracher une qualification en Ligue des Champions. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport dévoile ainsi les profils recherchés par la Juventus pour le prochain mercato d'hiver.

Du lourd attendu cet hiver à la Juventus

On évoque ainsi un milieu de terrain et un attaquant. Le média transalpin précise qu'Axel Witsel recueillerait ainsi tous les suffrages dans le Piémont. L'international belge possède encore un contrat au Borussia Dortmund jusqu'en 2022 et constituerait donc une cible de premier choix. En parallèle, les hautes sphères turinoises n'écarteraient pas la piste menant au milieu suisse du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria (fin de contrat en 2022 également). Incontournable en Allemagne, l'intéressé reste surveillé de très près par les dirigeants italiens. Ces derniers lorgnent également un certain Aurélien Tchouaméni. Mais l'ascension fulgurante du milieu français a provoqué un dommage collatéral pour la Juventus : sa valeur marchande a explosé et la concurrence s'annonce féroce dans ce dossier.

Enfin en attaque, les pensionnaires du Juventus Stadium rêvent d'enrôler le redoutable attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Auteur de cinq réalisations en dix matchs avec la Viola, l'attaquant serbe a donné le tournis à plus d'une défense en Serie A. Ultime preuve de son importance, la Fiorentina a su résister aux assauts de l'Atlético de Madrid l'été dernier pour le conserver. Sur ce coup, la Juventus devra casser sa tirelire pour convaincre les dirigeants florentins de lâcher leur serial buteur. Côté départs, Aaron Ramsey, Weston McKennie ou encore Dejan Kulusevski pourraient bien s'envoler vers d'autres cieux. Le mercato d'hiver s'annonce mouvementé à la Juventus !