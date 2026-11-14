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Italie : énorme forfait de dernière minute avant la Belgique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp
Belgique Italie

Coup dur pour l’Italie avant son rendez-vous décisif face à la Belgique. Nicolò Cambiaghi est forfait pour la suite du rassemblement. L’attaquant de Bologne n’a pas récupéré du traumatisme à la cheville contracté jeudi lors de la rencontre face à la France (3-1). Après avoir évalué son état de santé ce matin, le staff médical de la Nazionale a décidé de le libérer et de le renvoyer dans son club.

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Une absence qui tombe au mauvais moment pour les Azzurri, engagés dans la course à la première place de leur groupe face aux Belges. Alors que l’Italie joue gros dans cette dernière ligne droite, elle devra donc composer sans Cambiaghi pour cette échéance importante. L’attaquant de Bologne comptait jusqu’ici quatre sélections avec la Nazionale, et avait réalisé une grosse partie face aux Bleus à San Siro.

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