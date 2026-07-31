L’ancien de l’OM Alvaro Gonzalez met un terme à sa carrière

Alvaro Gonzalez a décidé de dire stop. Passé par l’OM entre 2019 et 2022, le défenseur central espagnol a, en effet, mis un terme à sa carrière professionnelle après une ultime saison dans son pays, à Tenerife (D2 espagnole). « Cher football, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour viendrait où je devrais te dire adieu. Avant de le faire, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à un petit garçon de rêver », a tout d’abord lancé l’ancien joueur de Villarreal dans une vidéo publiée sur Instagram.

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Et d’ajouter : « j’ai laissé une partie de moi-même dans chaque maillot que j’ai porté, et je garderai à jamais en moi les souvenirs liés à chacun d’entre eux. Une chose est sûre : j’ai tout donné. Je n’ai jamais trahi le petit garçon qui rêvait de vivre de ce sport ».