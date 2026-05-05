Arsenal-Atlético : les compositions probables

D’une capitale à l’autre. La semaine dernière, l’Atlético et Arsenal se sont retrouvés à Madrid pour la 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) et quelques polémiques liées à l’arbitrage. Ce soir, les Gunners et les Colchoneros vont croiser le fer à Londres à l’Emirates Stadium. On saura laquelle des deux équipes se qualifiera pour la finale de la C1 à Budapest en Hongrie. Pour ce choc, Mikel Arteta, qui devra se passer de Timber et Merino, devrait opter pour un 4-3-3.

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Devant Raya qui débutera dans les cages, on retrouvera le quatuor Hincapié-Gabriel-Saliba-White. Au milieu, le coach espagnol devrait faire confiance à Rice, Zubimendi et Eze. Enfin, Martinelli, Saka et Gyökeres mèneront l’attaque. En face, Diego Simeone devra se passer de Barrios et Gonzalez. Mais El Cholo aura de quoi faire, lui qui devrait miser sur un 4-4-2. Oblak commencera dans les buts, derrière une défense composée de Ruggeri, Hancko, Pubil et Marcos Llorente. Lookman, Cardoso, Koke et Giuliano Simeone soutiendront le duo Antoine Griezmann-Julian Alvarez. Une belle affiche qui permettra de déterminer l’identité du potentiel adversaire du Bayern Munich ou du PSG et qui sera à suivre sur notre site en direct en live commenté.

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