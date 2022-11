L1/L2 : la LFP dévoile les premières dates de la saison 2023/2024

Cette saison 2022/2023 a été fortement chamboulé en raison de la programmation de la Coupe du monde 2022 au Qatar en plein milieu de la saison. À partir du prochain exercice, les clubs français retrouveront un calendrier plus habituel, même s'il convient de rappeler que la Ligue 1 passera de 20 à 18 équipes.

Ce mercredi après-midi, la LFP vient d'ailleurs de dévoiler les premières dates de la saison 2023/2024 pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Ainsi, l'élite reprendra ses droits le week-end du 12-13 août, tandis que la L2 fera son retour le 5 août.

Le communiqué complet

LIGUE 1 UBER EATS

«En Ligue 1 Uber Eats, la saison 2023/2024 débutera le week-end des 12 et 13 août 2023. Cette saison 2023/2024 marquera le passage à 18 clubs et donc 34 journées. Seule la 17ème journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale. La reprise s’effectuera avec la 18ème journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023/2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.»

LIGUE 2 BKT

«La Ligue 2 BKT reprendra ses droits le week-end du 5 août 2023 et se terminera le samedi 18 mai 2024 lors de la 38ème et dernière journée. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. À l’instar de la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT reprendra le week-end des 13 et 14 janvier 2024. Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4ème et le 5ème de Ligue 2 BKT se déroulera le mercredi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3ème de Ligue 2 BKT dans un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 Uber Eats aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. La double confrontation opposera le 16ème de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT.»