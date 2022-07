OM : Jacques Cardoze monte au créneau

Alors que de nombreuses rumeurs gravitent autour de l'avenir de Jacques Cardoze (directeur de la communication de l'Olympique de Marseille), le principal intéressé à tenu à s'exprimer sur ses réseaux sociaux. « Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM, pour une nouvelle saison qui s’annonce très excitante pour le club » a-t-il déclaré avant de défendre les équipes techniques du club phocéen : « Laissons Pablo, Javier, David et toutes les équipes travailler sereinement. Ce mercato est lent et chacun doit être patient et confiant. »

La suite après cette publicité

Tenant ensuite à rassurer les supporters, il en a également profité pour tacler toutes les personnes qu'il juge néfastes pour le club « Croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre. Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille… » De quoi rassurer les nombreux fans douteux du futur du club olympien ?