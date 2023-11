Équipe de France : les confessions de Warren Zaïre-Emery sur ses premiers pas chez les Bleus

C’est l’attraction de ce rassemblement de l’équipe de France. A 17 ans, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Didier Deschamps pour participer aux matchs comptants pour les éliminatoires de l’Euro 2024 face à Gibraltar (18 novembre à 20h45) et la Grèce (21 novembre, 20h45). Il connaîtra très probablement sa première ou ses premières sélections, d’autant que le forfait d’Eduardo Camavinga, remplacé par Khéphren Thuram, ouvre de nouvelles opportunités. En cas d’apparition sur le terrain, il deviendrait le plus jeune joueur à connaître les Bleus depuis 1911 !

«Si je peux battre ce record, c’est bien, mais je suis à la disposition du coach. Il fera ses choix. Je me tiens prêt», tempère le petit nouveau, qui a raconté ses premiers pas en équipe de France durant sa première conférence de presse. Un passage obligé et un exercice qui peut être délicat parfois. Pas pour lui, car Zaïre-Emery en a déjà vu d’autres du haut de ses 46 matchs professionnels. «Je prends ça comme un exercice pour le bac.» Devenu un titulaire indiscutable au PSG depuis le début de la saison et la prise de fonction de Luis Enrique, le milieu de terrain semble complètement imperméable à la pression.

«Médiatiquement, il y en a un peu beaucoup, mais c’est flatteur»

«C’est toujours un plaisir d’être en équipe de France A. Je suis très fier et content de représenter mon pays. Je donnerai tout pour la France. Médiatiquement, il y en a un peu beaucoup, mais c’est flatteur. Je suis très content. Ma famille m’a dit qu’on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c’est trop», s’amuse-t-il en conférence de presse, simplement heureux d’être là. «Le staff et les joueurs m’ont très bien accueilli. C’est plus facile quand il y en a du même club. Je m’ouvre à eux, j’apprends à les connaître. Parfois ils viennent me voir à table et me parlent. Tout se passe bien.»

Malgré son jeune âge et son inexpérience du haut niveau, le jeune milieu de terrain n’a pas l’air impressionné par ce nouveau groupe qu’il est en train d’intégrer. «Ce sont de très bonnes personnes, ils sont toujours là pour moi. Il y a ceux du PSG, mais les autres aussi me parlent, me donnent des conseils, ils me mettent tous à l’aise, le staff, les joueurs. Je suis très content que ça se passe comme ça.» Il aura l’occasion ces prochains jours de montrer ce qu’il vaut sur le terrain et d’assumer un peu plus ce statut de nouvelle étoile montante du football français, qui est pourtant déjà bien fourni en la matière.