FIFA : Gianni Infantino candidat à un troisième mandat... sans opposant

A la tête de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), depuis le 26 février 2016, le dirigeant italo-suisse Gianni Infantino va briguer un troisième mandat consécutif au sein de la plus haute instance du football mondial. Particularité de cette nouvelle campagne : il fera face à... personne. Seul en lice, c'est une victoire déjà assurée pour Infantino.

Son troisième mandat à Zurich, où se trouve le siège de la Fédération, pourrait entraîner de nombreux changements dans le paysage du football puisque de nombreuses réformes sont encore en plein débat, que ce soit autour de la Coupe du monde, de la Ligue des champions ou de l'Euro. Les "élections" auront lieu en mars 2023.

