LdC (F) : le tirage complet des quarts de finale

Après une phase de groupe un peu compliquée, les féminines de l’OL et du PSG sont fixées et connaissent désormais leur adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans cette optique, le PSG affrontera Wolfsbourg alors que l’OL défiera Chelsea, qui avait dominé le PSG en poule.

La suite après cette publicité

Un tirage plutôt intéressant puisque les deux écuries françaises ont évité l’épouvantail barcelonais qui croisera le fer avec l’AS Roma. Dernier quart de finale programmé : Bayern Munich - Arsenal. A noter que les matchs aller auront lieu les 21 et 22 mars, les matchs retour les 29 et 30 mars. En cas de qualification, le PSG affrontera le vainqueur de Bayern-Arsenal et Lyon affrontera le vainqueur de Roma-Barcelone.

À lire

OL : Anthony Lopes encense Rayan Cherki

Le tirage complet des quarts de finale :

Bayern Munich - Arsenal

Olympique Lyonnais - Chelsea

Roma - Barcelone

PSG - Wolfsbourg