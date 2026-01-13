Menu Rechercher
Barça : Deco réagit à l’éviction de Xabi Alonso du Real Madrid

Barcelone 3-2 Real Madrid

L’actuel directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est revenu sur le départ récent de Xabi Alonso du Real Madrid dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, 24 heures après la victoire du Barça en Supercoupe d’Espagne (3-2). Selon le Portugais, le contexte médiatique et les attentes autour de grands clubs comme le Real ou Barcelone compliquent toujours la gestion des entraîneurs. « Le travail de Xabi Alonso se déroulait bien au début, il n’était pas en poste depuis longtemps, mais après une défaite contre leur plus grand rival, tout se complique. Je ne peux pas en dire plus car je ne suis pas impliqué dans la gestion quotidienne. », a-t-il expliqué.

Deco a également mis en lumière la pression qui accompagne les décisions dans ces clubs : « quand on perd, on n’est pas dans les meilleures dispositions pour prendre certaines décisions. Il faut parfois agir rapidement, même si ce n’est pas idéal. » Le directeur sportif a ainsi montré sa compréhension pour la situation de Xabi Alonso, tout en restant discret sur les détails internes, rappelant que le Real Madrid devait concilier ses enjeux institutionnels et sportifs dans un environnement très exposé médiatiquement.

