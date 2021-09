Manchester City : les débuts très réussis de Jack Grealish

La suite après cette publicité

«Quand une équipe gagne beaucoup, nous avons besoin de nouveaux joueurs qui sont au top. Pas beaucoup, mais qui élèvent le niveau des joueurs qui sont déjà-là» voici comment Pep Guardiola évoquait le transfert de Jack Grealish au début du mois d'août. Sorti de plusieurs grosses saisons à Aston Villa, le milieu offensif anglais de 26 ans avait vécu une saison 2020/2021 exceptionnelle qui a contribué à son départ pour Manchester City. L'an dernier, il a marqué 7 buts et délivré 12 passes décisives en 27 matches tout en s'offrant une finale d'Euro avec l'Angleterre. Des performances solides qui ont poussé le club mancunien à casser la banque pour lui en offrant 117,5 M€ aux Villans. Ce qui fait de lui le plus cher transfert de l'histoire de la Premier League devant Romelu Lukaku (Chelsea, 115 M€) et Paul Pogba (Manchester United, 105 M€).

Auteur d'une courte entrée contre Leicester lors du Community Shield perdu (1-0), il débute une semaine plus tard contre Tottenham en Premier League. Une première sortie en championnat intéressante où il va multiplier les actions dans son couloir gauche sans pour autant empêcher la défaite des siens. Pour autant, cela ne gâchait pas l'enthousiasme de Pep Guardiola à l'issue de la rencontre : «il est tellement dangereux près de la surface. Il a beaucoup de personnalité et c’était des débuts incroyables. Il sera extrêmement important pour nous et je le félicite pour sa personnalité, le fait qu’il n’ait jamais renoncé et qu’il ait continué de tenter sa chance.» Profitant de l'absence de Raheem Sterling, il est en train de prendre le poste de titulaire sur l'aile gauche de l'attaque des Sky Blues puisque depuis le début de la saison il a toujours était titularisé en Premier League et Ligue des Champions.

Il a mis sur le banc Raheem Sterling

Le fait de mettre au placard Raheem Sterling qui est un cadre du club sur les dernières saisons n'a rien d'anodin et si sur le plan statistique il est moins réaliste que son compère, Jack Grealish peut le devenir. C'est en tout cas ce que pense Pep Guardiola qui l'avait expliqué en conférence de presse après la victoire contre Norwich City (5-0) : «Raheem, quand je suis arrivé ici, il y a quatre ou cinq ans, n'avait pas le but dans sa tête. Cela a immédiatement changé. Aujourd'hui, Raheem a marqué un but parce qu'il est arrivé en position centrale comme un neuf. C'est une machine dans cette position. Depuis la première saison, il a changé d'avis et a décidé qu'il allait marquer, marquer, marquer. Je ne sais pas si Jack a cette mentalité de marquer et de gagner des matchs, je dois le découvrir. Bien sûr, avec sa qualité, il peut le faire.» Ouvrant son compteur but face au pensionnaire de Carrow Road, Jack Grealish a depuis continué à monter en puissance.

Auteur d'une passe décisive contre Arsenal (5-0), il a multiplié les prestations solides même s'il estime pouvoir faire mieux et s'inspire de son coéquipier Kevin De Bruyne. «J'ai déjà eu des matchs à City où je suis sorti et où je me suis dit que j'aurais pu changer davantage ce match. C'est pourquoi ils ont payé cette somme d'argent pour moi. C'est ce que ferait un joueur comme Kevin De Bruyne. C'est ce qu'il fait, il change les matchs et les fait basculer. J'ai déjà eu des matchs - la finale du Community Shield contre Leicester et le premier match de la saison contre les Spurs - où j'ai senti que j'aurais pu faire ça» a-t-il expliqué dans un entretien pour ITV Sport. Une part prépondérante dans un succès de son équipe, il l'a eu quelques jours plus tard.

Opposé au RB Leipzig pour son tout premier match de Ligue des Champions de sa carrière, il a livré un véritable récital lors de la victoire 6-3 avec un but et une passe décisive. Preuve supplémentaire de sa bonne adaptation au système de Sky Blues. Pourtant Pep Guardiola n'a pas hésité à le rappeler à l'ordre sur cette rencontre pour son travail défensif. «C'est juste du travail défensif. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, car il risque de vouloir mettre en place la même tactique le week-end. C'est comme ça qu'il est, il veut toujours plus, défensivement et offensivement. Et bien évidemment, c'est quelqu'un que j'écoute, après tout ce qu'il a accompli dans le football», a répondu le joueur anglais de 26 ans avec compréhension. Actif sur le plan offensif et dans la création, Jack Grealish doit confirmer cette belle première impression et quoi de mieux que le choc contre le Paris Saint-Germain ce mardi pour mettre en application tout cela.