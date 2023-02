Real Madrid : Aurélien Tchouaméni de retour, plusieurs absents de taille face à l’Atlético

C’est une bonne nouvelle, mais maquillée. Pour la réception de l’Atlético de Madrid ce samedi (18h30), à l’occasion de la 23e journée de Liga, Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur le retour de l’international français Aurélien Tchouaméni, absent depuis deux matchs en raison d’une grippe.

La suite après cette publicité

Concernant l’Autrichien David Alaba, sorti sur blessure lors de la victoire du Real Madrid face à Liverpool mardi, en 1/8 de finale de Ligue des Champions (2-5), il ne figure pas dans le groupe et sera absent un mois. Rodrygo, touché à la cuisse gauche, et Ferland Mendy, toujours convalescent depuis un mois, ne participeront pas non plus au derby.

À lire

Real Madrid : Vinicius Jr fait mieux que CR7