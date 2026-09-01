Accord OL-Sunderland pour Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais se retrouve une nouvelle fois contraint de vendre ses meilleurs éléments pour équilibrer ses comptes. Privé des précieuses mannes financières de la Ligue des Champions, le club rhodanien doit impérativement trouver environ 50 millions d’euros avant la clôture du marché. Dans cette optique, le départ de Malick Fofana, considéré comme l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif, est rapidement devenu la priorité de la direction pour renflouer les caisses.

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Bien que l’AS Rome et le RB Leipzig soient restés un temps à l’affût, l’ailier belge a rapidement été ciblé par plusieurs clubs de Premier League. Ces derniers jours, plusieurs prétendants comme Hull City, Arsenal ou Crystal Palace ont manifesté leur intérêt, mais c’est finalement Sunderland qui a surpris tout son monde. Lors de cet ultime jour de mercato, le club anglais a subitement accéléré les négociations pour boucler la venue du Lyonnais.

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30 M€ pour Malick Fofana à Sunderland

Un terrain d’entente a ainsi été trouvé entre Lyon et Sunderland pour le transfert du joueur de 21 ans selon les informations de The Athletic que nous pouvons confirmer. Autorisé par l’OL à faire le voyage, l’international belge doit passer sa visite médicale dans le nord-est de l’Angleterre avant de parapher un contrat de cinq ans, le liant aux Black Cats jusqu’en 2031. Une année supplémentaire est en option. Même si les dernières formalités administratives restent à finaliser, le dossier est en très bonne voie d’aboutir avant le coup de sifflet final du mercato ce mardi soir.

Selon plusieurs sources concordantes, ce transfert s’élève à 30 millions d’euros plus environ 5 M€ de bonus. Un chiffre qui va contraindre Lyon à vendre un autre joueur pour rentrer dans les clous. Mais Sunderland, qualifié pour la Ligue Europa, s’est montré plus concret pour renforcer l’effectif de Régis Le Bris après les arrivées de Thomas Meunier, Dayann Methalie et Jules Ahoka. Désireux de donner du poids au poste d’ailier gauche après avoir exploré les pistes Igor Paixão et Jack Grealish, le club anglais réalise sûrement la plus belle prise possible cet été.