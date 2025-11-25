Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

La victoire de l’OM fait exploser les réseaux sociaux

Par Jules Kutos-Bertin
Marseille 2-1 Newcastle

C’était les trois points ou rien pour l’OM ce soir face à Newcastle. Malgré une première période décevante, les Marseillais ont eu le cran nécessaire pour inverser la tendance et l’emporter 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Un succès qui relance totalement l’OM dans la course à la qualification… et qui n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Newcastle
Pierre-Emerick Aubameyang

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Newcastle Logo Newcastle
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier