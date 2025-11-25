La victoire de l’OM fait exploser les réseaux sociaux

C’était les trois points ou rien pour l’OM ce soir face à Newcastle. Malgré une première période décevante, les Marseillais ont eu le cran nécessaire pour inverser la tendance et l’emporter 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Un succès qui relance totalement l’OM dans la course à la qualification… et qui n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux.