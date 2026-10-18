Le week-end galère du FC Barcelone avant d’affronter le PSG

Samedi, le FC Barcelone s’est imposé 5-2 face au Betis, une des meilleures équipes de Liga du moment, et qui a aussi très bien lancé sa campagne de Ligue des Champions. Un déplacement difficile bien négocié pour les troupes d’Hansi Flick, qui affichent désormais un bilan de 11 victoires en autant de rencontres cette saison, entre Liga et compétition européenne. De quoi arriver à ce choc colossal face au Paris Saint-Germain de mardi avec des arguments solides pour espérer inquiéter et faire tomber le double-champion d’Europe en titre.

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Seulement, et malgré cette belle victoire en terres andalouses, ce week-end a été assez compliqué pour le champion d’Espagne, qui ne va pas arriver à Paris dans des conditions optimales. Premier problème : si Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes, Hansi Flick fait face à une hécatombe en défense, avec trois blessés, dont deux titulaires. A savoir Eric Garcia, titulaire sur le côté droit et déjà officiellement out, et Gerard Martin, acolyte de Pau Cubarsi dans la charnière centrale, pour l’instant incertain. Jules Koundé, doublure de Garcia à droite, est aussi HS comme l’a indiqué le club. Autant dire qu’avec les forfaits confirmés du Français et d’Eric Garcia, Flick va croiser les doigts pour que Martin puisse être là. Sachant que Christensen est lui aussi blessé.

Un secteur défensif à demi décimé

Gabriel Jesus aurait aussi terminé ce choc contre le Betis avec certains pépins physiques, même si son éventuelle absence serait un peu moins préjudiciable pour le Barça compte tenu des solutions à disposition de Flick devant. Les joueurs qui sont encore incertains passeront des tests complémentaires dans les heures à venir, et le staff du club devrait être fixé dans la journée de lundi. Et ce n’est pas tout, puisque même pour les joueurs qui n’ont pas de pépins physiques, la préparation pour ce match n’a pas été idéale, et ils n’ont pas pu totalement se reposer. Alors qu’ils avaient prévu de rentrer à Barcelone samedi soir après le match, les conditions météorologiques ont obligé le groupe barcelonais à rester à Séville pour la nuit.

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Le Barça est arrivé en Catalogne dimanche, un peu avant 15h, alors qu’il devait initialement être de retour un peu avant 1h du matin. Résultat des courses, Hansi Flick a dû revoir complètement ses plans, lui qui avait prévu une séance d’entraînement pour ce dimanche. Les joueurs ont finalement fait une petite séance de récupération musculaire en salle. A peine le temps de poser les valises à la maison qu’ils repartiront directement, puisqu’ils reprendront déjà l’avion lundi matin, à 10h30, pour se rendre à Paris. Pas la meilleure des préparations avant un tel match…